Grafiti, rayar en la noche y borrar en el día

Una vez el Señor Ok vio al legendario grafitero La Plaga rayando un muro de Medellín y quiso ser como él: compró vinilos, pinceles y empezó a dibujar animales. Más adelante plasmó en las paredes los rostros de su novia, sus amigos y hasta su gata en un estilo expresionista: vinilo y extensores para “manchar” en gran formato.

Sus series son sobre rostros sin nombre o lugares comunes, tan anónimas como su nombre, Señor Ok, “un gesto, alguien que no existe”, según dice. Su tag o firma es un conejo, como una estampa de autor. Lleva ya 10 años y aunque ha recibido múltiples comparendos de la Policía (ver Cómo funciona), le gusta pasar inadvertido dibujando en los barrios y el Centro. No le importa, es lo que le gusta.

Quienes hacen arte urbano en espacio público, es más, quienes solo ponen una firma, se enfrentan a dilemas complejos: ¿por qué es ilegal?, ¿es arte o vandalismo?, ¿todos son artistas?, ¿si es un arte menor, cómo se explica el fenómeno Banksy?

Porque con él tiemblan todos los conceptos: en octubre del año pasado, en una subasta de la casa Sotheby’s, una pintura suya, Niña con globo, se vendió por 1,3 millones de dólares. Era una pieza que alguna vez estuvo en una pared en la calle y que el artista además le puso una sorpresa: tan pronto consiguió su precio y se dio el golpe de martillo, el lienzo pasó por una trituradora que estaba escondida debajo del marco y se autodestruyó. Se convirtió, dijo la casa de subastas en su momento, en “historia mundial del arte instantáneo”.

Y puede hacer la comparación del precio, para entender qué tanto se han valorado las obras del artista callejero: en 2016, la escultura de bronce Hombre a caballo, de Fernando Botero, fue adquirida en subasta por 1.8 millones de dólares. También la vendió Sotheby’s.

La historia con Banksy sigue: la reciente aparición de una obra suya en plena Bienal de Venecia, una de las más importantes en el mundo. ¿Por qué estaba ahí si es un artista de la calle?

Porque a veces convive el street art con la legalidad, como también pasa en Medellín en la Comuna 13, que incluso tiene un Grafitour, el recorrido por Ayacucho, que es casi una visita obligada para los turistas.

El artista británico, sin embargo, volvió lo ilegal y vandálico una paradoja. Si el rayón del muro lo hace Banksy, ¿en cuánto vendería el muro?