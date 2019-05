Gustavo Gómez ahora se escucha en las mañanas

“Cada director tiene su impronta, cada uno es distinto, tiene sus pasiones, ideas y sentimientos, su forma de ver e interpretar las noticias. Lo que si puedo decir es que mi obsesión en 6 AM es seguir acercando a la gente”, anota al comentar que las audiencias no pueden ser un actor pasivo en el programa informativo.

También promete que seguirá siendo el mismo de siempre, informal, cercano y, sobre todo, conservando el sentido de humor que lo ha caracterizado. “He sentido inclinación en usar el humor como una forma de relación con los demás y lo he aplicado a la vida profesional. He tratado de ser yo y hasta donde vamos me ha funcionado. Obviamente cada programa tiene unas características distintas”, acota el periodista al señalar que en su vida no le gusta trazarse metas, porque en Colombia se confunden con los puestos y las dignidades.

“Lo único que quiero es que me dejen trabajar en paz, tener un salario digno, que no me obliguen a decir lo que no quiero y que sea feliz en mi trabajo, eso sí lo he cumplido”.

Gustavo aprovechará las semanas que le quedan al frente del elenco de La Luciérnaga para disfrutar, tal y como la ha hecho en los últimos cinco años del programa que combina, con humor, la realidad con la ficción.