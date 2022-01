Jericó está listo para conversar, empieza el Hay Festival

Mama Icha, como muchos migrantes económicos latinoamericanos en Estados Unidos, partió de su natal Mompox a buscar mejor fortuna al norte. Se quedó, para ayudar a sus hijas y nietas, y para recoger el suficiente dinero que le permitiera tener una casa en su pueblo donde retirarse. Cuando la casa estuvo lista, su familia en Estado Unidos no la quería dejar ir, temían que no estuviera tan bien como con ellas, pero la persistente Mama Icha logra volver, para encontrarse que el sueño no era la fuente de tranquilidad que había imaginado. Su casa, La casa de Mama Icha, se convirtió en el vehículo de Óscar Molina para hablar de ese ideal aplazado que muchos pasan la vida tratando de construir, no es solo un edificio, sino “un territorio, la posibilidad de prosperidad, pero también una búsqueda, no es una cosa fija, sino que está en movimiento”, dice Molina, un pensamiento que alimentaba en su cabeza desde hace más de diez años. Con la inquietud de darle forma a ese concepto, verlo más allá de sus impresiones, dejó su trabajo como programador de cine en el Colombo Americano, para volver a estudiar, esta vez en Estados Unidos y poder encontrar respuestas a través del arte, filmando su documental. Aprendió más que producción.

Lo primero, a escuchar a las personas mayores, pues como periodista de formación buscaba respuestas concretas con las cuales narrar su historia, pero Mama Icha “empezaba a contarme desde que estaba chiquita, quiénes eran sus papás, sus vecinos, sus novios, lo que le gustaba bailar y yo le quería preguntar, por ejemplo, por qué no está viviendo en su casa, por qué no regresaba. Ella me contaba su vida y después de hora y media empezaba a dar la respuesta, yo le contrapreguntaba de otra manera, queriendo encontrar una respuesta más puntual o contundente, y a veces la respuesta cambiaba radicalmente o perdía toda la fuerza”, cuenta. Tuvo que aprender otras formas de narrar. También le quedaron el aprecio y el respeto por lo que el otro dice, así no esté de acuerdo.

En términos de producción, tuvo que hacer mucho solo antes de lograr algún apoyo, por eso le tomó tanto tiempo y le exigió testarudez, pero una vez se unieron otras manos y estuvo listo, disfrutó la recepción positiva del público y la crítica, pues no se trata únicamente de compartir su visión, sino de generar reflexiones. “Siento que esta es una película que tiene como punto de partida preguntas sobre la situación economía, la relación con el cuidado, el derecho a la casa en el propio territorio”, dice, pautas que encuentran eco en el escenario del Hay Festival y que el público podrá compartir este viernes en un conversatorio con el director y la proyección de la película.