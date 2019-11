Dos obras de teatro que se estrenan este finde

Iván Zapata escribió esta obra en 2008. El argumento es sencillo: una mujer observa cómo la violencia entra por la puerta de su casa y se lleva a su hijo, un vendedor de mandarinas. Ella se da cuenta de que su historia es la misma de otras mujeres en este país y que su único consuelo es poder encontrar los restos de su ser querido.

“Queremos mostrar el papel de la mujer en el conflicto armado en los últimos 60 años de la historia en Colombia”, explica el director del Teatro Popular de Medellín y también de esta propuesta.

La intención no es repetir la historia sino encontrar lo humano, esa idea de que el dolor se comparte tanto como la esperanza. “A través del lenguaje teatral, queremos ejercer una denuncia firme, valiente y ferviente, con una puesta en escena que proponga luz, allí donde hay oscuridad”, se lee en la sinopsis de la propuesta. “Los artistas somos por esencia obscenos y desde allí nos encargamos de destapar lo que está oculto. Miramos la realidad para interpretarla. No podemos alejarnos de lo político y lo social”, añade el dramaturgo. Iván añade que esta pieza, interpretada por tres actores en escena, a nivel dramatúrgico, no tiene un orden cronológico, sino que rompe con el espacio y el tiempo, va y vuelve entre el pasado, presente y futuro. Finalmente, agrega que la idea es que el espectador haga su reflexión y que salga diferente a como entra, sin que con ello se caiga en la moraleja. “Hay una frase de Bertolt Brecht que nos inspiró mucho: ‘El arte no es un espejo para retratar la realidad, sino un martillo para darle forma’. Nos sirvió como punto de partida”.