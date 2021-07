Un trap duro, oscuro y agresivo es el sello que el paisa J Balvin le imprimió al tema Wherever I May Roam, que hace parte del álbum The Metallica Blacklist (2021), que rápidamente se convirtió este miércoles en tendencia en las redes sociales.

El video de la canción fue colgado en YouTube y presenta imágenes de Metallica en Frankenhalle, Nuremberg, Alemania el 29 de noviembre de 1992 y The Rose Bowl en Pasadena, CA el 29 de julio de 2017.

El álbum The Metallica Blacklist, un tributo a los 30 años...