J-Hope, de BTS, lanza “Jack in the box”, su primer disco en solitario Uno de los miembros de la banda surcoreana BTS, lanzó hoy “Jach in the box”, un trabajo en el que el rapero busca crecer y mostrar facetas inéditas.

J-Hope estaría trabajando en la producción de nuevos videos musicales para los demás sencillos de su disco “Jach in the box”. FOTO: TOMADA DE FACEBOOK