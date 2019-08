Artista paisa expone sus obras en Colombia, México y EE.UU.

El colombiano Joaquín Restrepo llegará en agosto en seis ciudades de tres países de manera simultánea: Miami, Ciudad de México, Bogotá, Orlando, Medellín y San Miguel de Allende.

“La gente suele preguntar por mi taller. Sin embargo, mi taller no es un solo espacio, son muchos lugares, algunos reales y otros virtuales en varios países donde realizo parte de mi obra. No suelo tener obra guardada, mi afán no está en crear mucha obra sino en hacer trabajos que sean atemporales y busco que trasciendan en el tiempo”, afirmó el artista citado en un comunicado.

Restrepo, nacido en Medellín en 1984, abrió a inicios de este mes las puertas al público para que pudieran apreciar tres de sus icónicos caballos en el Museo de Orlando en EE.UU. Esa pinacoteca guarda colecciones de artistas como los estadounidenses Robert Rauschenberg, Chuck Close y Robert Longo, entre otros.

“Los coleccionistas han comenzado a comprar la obra del artista por adelantado, así aseguran disponibilidad y esto a su vez le permite a Restrepo conquistar nuevos espacios y así valorizar la obra de quienes han confiado en él”, comentó Mateo Blanco, mánager del artista en Estados Unidos.

En México, Restrepo mantendrá la exposición que inauguró el semestre pasado en la galería Rodrigo Rivero Lake de la capital y en el Marquesa de Mancera de San Miguel de Allende.

En Colombia, el artista hace presencia en la galería Luis Fernando Molina de Medellín y desde el 14 de agosto se trasladará hasta el Club El Nogal de Bogotá para dar inicio a la exposición Experimentar la materia junto al pintor Carlos Torres.

En las dos ciudades Restrepo presentará los tres caballos y dos figuras humanas que “hacen parte de su toma artística de estas ciudades”, así como de la globalización y los avances tecnológicos que le permiten “ser omnipresente en el mercado”.

Para este segundo semestre Restrepo prepara un homenaje al expresidente colombiano Belisario Betancur que será presentado en Barichara, municipio del departamento de Santander.