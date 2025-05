Juan Gil, el libro de José Eustasio Rivera publicado 113 años después de su origen

La investigadora encontró el manuscrito en Manizales mientras buscaba archivos documentales del escritor. El texto estaba en manos de Ramiro Henao, hijo de Félix Henao Toro, un reconocido médico de la capital caldense que, a principios del siglo XX, fue compañero de Rivera en la Universidad Nacional en Bogotá. En ese momento, como relata Donato, el escritor necesita hacer un viaje a Orocué, Casanare, pero no tenía dinero. La solución fue pedirlo prestado y dejar en prenda de pago el manuscrito de Juan Gil . Cuando regresó a la capital, Rivera no tuvo cómo recuperar su obra de teatro, por lo que el doctor Henao fue quien pagó la deuda y terminó con el texto escrito a mano que 109 años después fue encontrado por Donato.

Una versión de la obra de teatro de Rivera fue publicada en la década de los setenta. Sin embargo, presenta varias diferencias en la trama y modifica de forma radical algunos fragmentos de la historia original, que fue hallada en 2021. Esa edición no cuenta con ningún respaldo documental, por lo que no puede saberse si está basada en una versión posterior escrita por el propio Rivera, como explicó Donato a EL COLOMBIANO.

Cuando la investigadora supo sobre la existencia del manuscrito, informó a la Biblioteca Nacional sobre este y, luego de confirmar la autenticidad de la obra, esta fue adquirida por 40 millones de pesos. Actualmente, las hojas en las que Rivera escribió a Juan Gil con puño y letra están al alcance de todo aquel que desee leerlo en el archivo digital de la Biblioteca.

Donato cree que el huilense no publicó la obra en el mismo año que la escribió debido al círculo social en el que se movía en ese entonces. “Rivera ya formaba parte de un círculo social: la generación del centenario. Tuvo dos tutores literarios y políticos clave, Miguel Antonio Caro y Antonio Gómez Restrepo, ambos de perfil conservador. Una de las posibles causas por las que no se animó a publicar fue por consejo de este círculo, que probablemente encontraría en una obra de corte tan crítico algo de mal gusto, algo que habría que pulir o que, por lo menos, no habría que poner en escena, como situaciones tan descarnadas como las que nos muestra hasta ahora”, afirma la investigadora.

Alrededor de la vida y obra del autor hay múltiples misterios que, más de un siglo después de su natalicio, no han sido resueltos. Algunos de esos están relacionados con el aspecto más íntimo de su vida personal. Una de las hipótesis de Donato es que múltiples cartas de Rivera dan cuenta de sus relaciones sentimentales: en la biografía Horizonte humano: vida de José Eustasio Rivera, Eduardo Neale-Silva reproduce fragmentos de la correspondencia del escritor y, en notas al pie, detalla que no las comparte completas por petición de la familia.