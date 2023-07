“Cuando me gradué de bachillerato en Estados Unidos y vuelvo a Colombia y empiezo a conocer artistas en Bogotá y a trabajar en pintura, en dibujo y a hacer las primeras exhibiciones. Aunque realmente mi gran producción fue en los ochentas viviendo en Cali porque estuve expuesta a más técnicas por los artistas que empecé a conocer allá, a Fernell Franco, Eduardo Carvajal. Siempre hubo en Cali con mis amistades como una comunidad donde uno se ayudaba y participaba. A mí me interesaban tantas técnicas distintas y me lanzaba, me metía, aunque no la conociera”.

¿Cómo fue su formación?

“Yo tomé unos cursos nocturnos de grabado y pintura en un community college, que es una cosa como... No una gran universidad. Yo creo que por eso yo me lanzaba a diferentes técnicas, porque como no fui a una escuela, entonces yo observaba cómo la persona lo hacía y y lo hacía a mi manera. A la larga, uno como artista tiene que hacer las cosas a su manera porque nadie te va a coger la mano para dibujar contigo”.

Usted ha vivido en muchos lugares del mundo, ¿cómo ha influido eso en usted y en su obra?

“Yo creo que vivir en los 60´ en Estados Unidos me marcó mucho. Era adolescente y era una época en la que había un montón de cosas sucediendo, entonces un poco como mujer, tengo muchas ideas que fueron de una mujer muy liberada, muy diferente a lo que encuentro en Colombia cuando vuelvo con 18 años, yo era muy diferente”.

Es como si se hubiera viajado en el tiempo...

“Un poco, sí. Entonces uno vivía como un poco aislada como mujer, era una mujer fuerte. Y como era extraña, extranjera, mi manera de trabajar era diferente a la de los otros artistas. Yo me mantuve como en una burbuja. Siempre trabajé lo que yo quería, pero creo que todo eso que expresaba era como mi mundo dentro del mundo. Era mi espacio, era muy mío”.

Y es todo el mundo a la misma vez ¿Usted de dónde se siente que es?

“De todas partes y sobre todo de todos los lugares donde he vivido, porque como artista tengo obra de todos esos lugares, entonces para mí mi obra es una colección, un diario, porque mi obra yo la hago para mí... De pronto me dicen, Karen te tenemos una exposición programada para el año entrante, pero no hago esa obra pensando en eso. Para mí el arte fue una necesidad muy temprana, yo necesitaba crear, procesar la vida a través de mi pintura, era como un desahogo”.

Como pasó el arte de ser una necesidad a una carrera...

“Porque tenía que mantenerme, tenía que pagar el arriendo, entonces me dije, si no puedo vivir de mi trabajo mejor me tiro al río Bogotá. Desde muy temprana edad lo definí, sentí la necesidad de hacerlo, entonces nunca fue como un problema que tuve que resolver sino como que fue pasando. Y estando en Bogotá, pues conozco artistas y me voy involucrando en proyectos”.