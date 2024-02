Al recibir su Grammy, Karol G dejó ver su alegría: “Esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy. Estoy muy feliz, muy nerviosa y muy emocionada de estar al frente de tantas leyendas que admiro y respeto”.

“Esto es algo hermoso, mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida. Mis fans que vinieron y disfrutaron mi disco, me motivan, me inspiran: les prometo que siempre les daré lo mejor de mi, espero que este sea el primero de muchos”, añadió.