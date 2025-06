Con Bull Nene, Envigado busca nuevos talentos

A lo largo de proceso se ira limitando el grupo hasta escoger al menos 50 finalistas que grabarán un álbum profesional bajo el respaldo de la productora GodWilling, dirigida por Bull Nene.

“Bull es envigadeño y siempre había tenido el sueño de hacer un proyecto con los jóvenes del municipio y compartir con ellos el conocimiento que tenía (...) y ahora es uno de los grandes exponentes en el mundo, y la verdad es que a mi me llenó de satisfacción, Envigado quiere que los jóvenes muestren sus talentos”, dijo el alcalde Raúl Cardona.

El proyecto contará con una inversión cercana a los $1.000 millones de pesos y se desarrollará en los siguientes cinco meses, pues el disco que se grabará deberá estar listo el 1 de noviembre.

En los colegios se instalará un estudio musical móvil para que los jóvenes tengan acceso y puedan ir desarrollando sus proyectos, los procesos formativos también se harán en el Tecnológico de Artes Débora Arango. Aunque todavía no está confirmado, el alcalde anunció que es posible que La Catedral, que fue la cárcel de Pablo Escobar sea también sede de este proyecto. “Sí, quisiéramos realmente que La Catedral fuera el centro de la música y no el centro de otras cosas. Es un tema que no hemos querido publicitar todavía pero es probable que sea allá”, dijo el alcalde.

El programa está abierto a todo tipo de música.