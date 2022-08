Para el 2005 aparecería el primer libro de Crepúsculo de Stephenie Meyer, y para la escritora Carolina Andújar sería como una estaca mal clavada en el corazón. “Los vampiros no siempre son adolescentes. Crepúsculo fue una excepción y a partir de ahí, algunos autores juveniles, entre los que yo no me encuentro, sacaron los vampiros jóvenes, pero los vampiros son para un público más amplio y a todo el mundo, no solamente a los jóvenes, le interesa el tema de la inmortalidad, porque lo cierto es que nadie se quiere rendir ante su inmortalidad”, afirma.

Después de las novelas, llegarían las adaptaciones cinematográficas, la primera Nosferatu (1922) de F. W. Murnau, una película muda que se hace una interpretación libre de la novela de Stoker, que no fue bien recibida por la familia del autor, pero se convirtió pronto en una cinta de culto, mito que pervive hoy. A su turno, varios cineastas modernos han hecho sus propias historias de vampiros como Browning que hizo cintas como London After Midnight (1927), Drácula (1931) y La marca del vampiro (1935); Dreyer que hizo Vampyr (1932), Polanski con El baile de los vampiros (1967), Herzog con Nosferatu, el vampiro (1979) y Coppola con Drácula, de Bram Stoker (1992), como para resaltar algunos del siglo XX, pero la lista es mucho más extensa y variada.

- What we do in the shadows: Es una serie humorística, que salió de una película de Taika Waititi, donde viejos vampiros viven la modernidad.