La historia de la foto de García Márquez con Indira, la que sería su hija

El doblaje y la subtitulación no son solo para personas que no saben otro idioma, también son herramientas valiosas para asegurar el acceso a los productos audiovisuales. Por ejemplo, los productos infantiles están doblados porque los más pequeños no saben leer, de ahí que también se prefiera el doblaje al presentar películas familiares. En pos de la accesibilidad, y para aumentar también el margen de ganancias, las plataformas de streaming buscan incluir el mayor número de idiomas y tienen opciones descriptivas, tanto en doblaje como en subtitulación, para quienes tienen alguna limitación auditiva o visual. Pero según Casas, vale la pena resaltar que cada vez más personas sin limitaciones auditivas consumen los subtítulos para personas sordas o hipoacúsicas. Es común ver lugares públicos con televisores sin sonido, pero donde el contenido audiovisual tiene subtítulos, por ejemplo, restaurantes, bares o recepciones de oficinas.