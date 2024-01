“Cosiaca llegó a un restaurante y pidió que le sirvieran un almuerzo como se lo daban en la casa, cuando terminó de almorzar salió sin pagar la cuenta, a lo que el dueño del restaurante le reclamó enojado que le pagara, ante la solicitud Cosiaca le respondió: señor yo le pedí que me diera un almuerzo como me lo daban en mi casa y en mi casa no me cobran...”.

Esta es tan solo una de las tantas historias que se le atribuyen a Cosiaca, un mítico personaje de la cultura popular antioqueña del que muchos hablan y del que hay pocos datos verídicos sobre su vida.