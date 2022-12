No sabría precisar, de momento, si el cambio es dado por la experiencia de vivir o sugerido por la obra misma, porque los libros también te cambian. El matiz se nota en mi novela más reciente: la búsqueda de una madre en pos del rastro de un hijo desaparecido puede aproximarnos desde la comprensión de las voces de ese drama tantas veces repetido, a los imperativos morales, o imperativos del corazón, con más empatía, exactitud e importancia que los posibles móviles de la desaparición forzada o los perpetradores. Por lo demás, empecé a escribir estos libros siendo un hombre joven. Ahora me alivia dejar de serlo, pero ya es demasiado tarde para haber fracasado, que en este caso sería: no haber escrito”.

Cada libro de la Pentalogía es más largo y más complejo que el anterior. Sus novelas recientes van en contravía a la tendencia actual de la ficción breve y autorreferencial. ¿Qué piensa de esa disonancia?, ¿es algo deliberado?

“Usar la primera persona es solo otra retórica narrativa. Se escribe con lo que se conoce o con las curiosidades que se tienen o con la experiencia de vida. En lugar de hablar de mí, he buscado construir personajes que le hablen al lector y que parezcan más vivos, inclusive más complejos que las personas cotidianas, y esa selección de personajes dramáticos también habla del individuo. A los personajes se les puede conocer mejor que a las personas vivas. La extensión de los libros me tiene sin cuidado. Como lector prefiero las novelas largas. He escrito novelas cortas y novelas largas. Eso no necesita justificarse. Las historias son como los ríos. Hay ríos que necesitan más espacio que otros porque abarcan una mayor extensión. Recuerdos del río volador es una novela como un río de ríos, reflejo de este país que es el país de los ríos”.

¿Qué papel juega la ficción en el rompecabezas de versiones sobre lo que ha pasado en Colombia?

“Todo existe para los seres humanos por dentro de la historia, salvo la naturaleza. Saramago dijo en el primer volumen de Los cuadernos de Lanzarote que toda ficción es histórica, sujetando así la literatura a la historia. Si suponemos que así es, ¿qué parte de la ficción entra en la historia o qué parte de la historia va dejando grietas donde puede entrar la ficción? Cada obra ofrecerá su propia respuesta. Las novelas de Álvaro Mutis, un autor que se definía como “monárquico” y refractario a los problemas sociales del presente, contienen vasos comunicantes a la historia de Colombia y su violencia política. La novela es un artefacto de observación. Permite observar la vida, el pasado, el mundo de los hechos desde perspectivas más amplias: lo imaginario, el lenguaje, lo social, lo ético, permite dar orden al caos, apelando a estéticas y modos de contar la vida de formas más enriquecedoras y variadas que las que ofrece el mundo solo de los hechos o de los documentos certificados o de lo que puede llegar a saberse sobre la verdad por momentos, y esa riqueza enriquece la comprensión de la vida de los lectores. Esto ocurre porque la literatura es una catarsis y porque no busca la verdad. Es un discurso abierto. La historia se está reescribiendo y corrigiendo cada día. El sentido de la literatura se expande, lo enriquece la experiencia de los propios lectores, la mirada de las nuevas generaciones. La literatura es el campo de pruebas, la batalla es la vida misma”.