“Tengo la sensación de que el siglo XXI aún no ha empezado”, resume le escritora, que reconoce que los pronósticos de futuro que hizo hace un par de años han dado un vuelco para presentar una realidad que “en nada se parece a lo que esperábamos”.

Hija de maestros, la escritora y periodista (1948) ha dedicado parte de su trayectoria profesional a dar voz a las víctimas de enfrentamientos bélicos y a contar la II Guerra Mundial, la de Afganistán o el desastre de Chernóbil desde un punto de vista que aún no aparecía en los libros de historia.

La escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévich , Premio Nobel de Literatura en 2015, dejó en su piso de Minsk un libro a medio escribir dedicado al amor para partir al exilio alemán, donde se dedica a seguir escribiendo de guerras, una tarea que afronta “con la sensación de que el siglo XXI aún no ha empezado”.

Del amor a la guerra:

“Yo misma tuve que salir corriendo de mi país, abandonar Bielorrusia, y en mi piso de Minsk se quedó el libro que estaba escribiendo sobre el amor”, afirma. Porque la nobel anunció hace años que quería dejar de escribir de guerras y centrarse en el amor, pero, la ilusión quedó varada en un nuevo conflicto.

Esas letras dedicadas al amor quedaron en suspenso, y Aleksiévich empezó un nuevo proyecto para escribir un libro sobre la revolución bielorrusa con los testimonios de compatriotas que como ella también tuvieron que salir del país.

Adelanta que “ahora estoy trabajando en una segunda parte sobre la guerra de Ucrania, hablando con los ucranianos”.

Cree que, aunque en “El fin del ‘Homo sovieticus’” (2015) defendió el final del hombre rojo soviético, ese final no ha llegado. “Resulta que el hombre rojo soviético sigue vivo y sigue matando, y sigue muriendo. Al final la historia se repite, y el comunismo todavía no se ha acabado. Resulta que la libertad no llega tan rápido, y que el camino de la libertad es largo”, añade.

Aleksiévich ha recordado aquellos años noventa durante la perestroika en el que vislumbró un futuro de libertad: “Y nos parecía que esa libertad y la nueva vida estaban a la vuelta de la esquina, nos parecía que la transición se hizo con poca sangre”.