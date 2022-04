¿Cuál es el sello de la Aragón?

“Desde que surgió el Chachachá, la Orquesta siempre lo interpretó de una forma distinta: acomodaban las voces de manera diferente, los arreglos eran distintos. Y los secretos internos: la educación, el esfuerzo, la constancia. Por eso nos hemos ganado el seudónimo de la Charanga eterna. Respetamos nuestras raíces, pero siempre le ponemos un detallito más. Ese detallito es el que nos diferencia. Esperamos que esa acogida del público dure otros ochenta y dos años más”.

La suya es una experiencia singular: pertenecer a la Aragón desde la cuna...

“Mi familia es completamente musical. Toda mi familia por parte de padre es musical: mis tías, mis primos, todos. Mi padre es el actual director de la Orquesta Aragón. Desde que nací estoy siguiéndolo a todas partes. Mi mamá también es músico, mi hermana. La música la he tenido presente las 24 horas del día y los siete días de la semana. Cuando alcancé la edad requerida entré al conservatorio, estudié violín. A la edad de ocho años. Estudié allí once años. Me gradué hace cinco años y pasé a la nómina de la Orquesta Aragón como violinista y compositor. Cuando arrancó esta carrera, me formé como productor musical y mi padre me dio la rienda en el primer álbum que alcanzó el galardón del Grammy Latino en el 2020, del cual tuve el placer de hacerle la producción musical, en conjunto con mi padre. Ahí estamos en la resistencia. Soy un eterno aprendiz: no me canso de informarme, de aprender”.