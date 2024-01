La pausa anunciada por Robbie llega después del arduo trabajo en “Barbie” de Greta Gerwig, la película que recaudo alrededor de 1.450 millones de dólares y cuyo rodaje concluyó en octubre de 2022. Por lo tanto, la actriz reflexionó sobre este período inusualmente prolongado sin estar en un set de filmación

“En el lado de la actuación, este es el tiempo más largo que no he actuado en un set. Ya ha pasado más de un año desde que estuve en un set como actriz, y aparte de la época de Covid, es la primera vez que sucede”, recuerda la actriz de El lobo de Wall Street.

Sin embargo, la australiana enfatizó que para estar al frente no como actriz sino como productora no se tomará ningún descanso, pues Robbie es cofundadora de LuckyChaps, una productora. cinematográfica, por lo que no estará muy alejada del mundo del cine. “Todo el mundo dice: “¿Estás tomando un descanso?” Y yo dije: “Sabes que soy productora, ¿verdad? No tenemos un descanso”, dijo Robbie.

Además, Robbie reveló en la entrevista su creciente deseo de dirigir. “Sentí que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho. He estado trabajando lentamente hacia la sensación de que me he ganado el derecho a dirigir y siento que ahora me estoy acercando a esa sensación”, dijo para la revista estadounidense.

Lea aquí: Película biográfica de Michael Jackson ya tiene fecha de estreno en cines

La actriz expresó su interés en explorar el mundo de la dirección, aunque sin apuros. “Me gustaría mucho dirigir. No tengo ninguna prisa, porque siento que nunca habrá suficiente tiempo para aprender todas las cosas que quiero aprender antes de dar el paso, pero definitivamente tengo esa picazón, y se está volviendo demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo más podré aguantar”.

El anuncio de Robbie generó sorpresa entre sus seguidores, que esperan con expectativa los futuros proyectos de la actriz, productora y quizá como directora.