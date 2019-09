Las convicciones superiores de Beatriz Restrepo Gallego

“En nuestra situación actual podemos hacernos válidamente la pregunta escéptica y desesperanzada de Adorno y decir: ¿Es posible la ética después de 58 años de violencia? Creo que nuestra respuesta es: después de 58 años de violencia, sí es posible la ética, más aún, es necesaria. Pero una ética que no nos deje olvidar el sufrimiento de millones de conciudadanos, y que frente a ello nos habilite para decir esto no es justo, este sufrimiento tiene que parar. No más guerra es el compromiso, es nuestra responsabilidad desde la compasión. Una ética que nos predisponga a reconocer la dignidad de todos los actores en este conflicto, la de las víctimas vulneradas y maltrechas, la de los victimarios invisibilizada por ellos mismos pero que sigue allí esperando para emerger: y que este reconocimiento nos conduzca a la inclusión de todos en un orden social que atienda las necesidades de unos y otros por igual”.