“Ellos tenían un diálogo constante, apasionado e insaciable sobre el arte y para mi padre tener esa interlocutora era algo extraordinario. Hoy en día dice que lo que no puede creer es que Sofía no pueda contarle cosas, ni escuchar lo que él quisiera decirle, ni compartir sus inquietudes sobre el arte”.

¿Cómo está él en este momento?

“Habla muy bien de mi padre que a los 91 años siga trabajando todos los días, y no solo trabajando, sino que sigue buscando y descubriendo nuevas técnicas y nuevos elementos y soluciones a los eternos problemas de la pintura.

Yo lo pongo de esta manera. Goya al final en su vida pintó un retrato de sí mismo como un viejo, viejísimo, con las barbas largas al piso. A un lado puso una leyenda que dice: “Aún aprendo”. Eso es exactamente lo que hace mi padre. Él sigue aprendiendo, sigue buscando insaciablemente, descubriendo soluciones nuevas y las comparte con gran entusiasmo”.

¿Cuál es la importancia de este libro en este momento?

“Este libro lo celebro, lo aplaudo y lo recibimos con enorme entusiasmo, porque tiene la totalidad de las obras que mi padre ha regalado a Antioquia. Es un catálogo completo, y ante todo está impecablemente hecho. Tiene un texto precioso de Edward Sullivan, un gran crítico norteamericano. Tiene un texto mío que escribí con enorme admiración y gratitud.

Y me parece que es un verdadero testimonio de filantropía que en este país hace muchísima falta. Los ricos en este país podrían constribuir un poquito más, ser más generosos, muchísimo más generosos”.

Y más agradecidos...

“Claro, más agradecidos, que es lo que dice mi padre. No entiendo esa actitud de muchos millonarios que no creen en dar, para mí es incomprensible. Tienen el gran orgullo de ser 'self-made', hombres hechos por sí mismos, pero no se dan cuenta de que llegaron al trabajo en carreteras que alguien les ofreció, iluminadas por un alumbrado público que alguien les dio, por una tecnología que desarrollaron otras personas... No se han hecho solos. Hicieron lo que hicieron gracias al aporte de otros. Ojalá sirva para que otras personas sigan ese ejemplo de filantropía tan maravilloso”.