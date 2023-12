Este artista tiene actualmente 86 años, de los cuales 55 ha dedicado a la música, llegando a deleitar incluso a las nuevas generaciones con canciones populares y siempre polémicas.

A lo largo de su carrera ha impuesto éxitos como La gorra, Juventud flaca y loca, Las tapas y Miseria humana. En México y Ecuador la música de Lisandro Meza es también bastante escuchada.

“A los jóvenes músicos de hoy les falta conocimiento porque no hay escuelas. Ellos creen que toda la música que se hace con acordeón es vallenato y no es así. Por algo nuestro legado no es desechable a diferencia de la música de hoy en día. Las canciones de Alfredo, de Aníbal, de Adolfo y las mías siguen hoy vigentes”, expresó en una entrevista con el diario El Universal de Cartagena.