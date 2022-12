“Cada uno de estos relatos nos pasea por escenarios que no existen sino en la desmesurada imaginación de su autor: Rivas es un escritor exquisito y la suya es una sofisticación que apela a lo popular y a lo culto, al melodrama y al cine, a la vida del barrio a la de los salones en donde entran pocos. Si usted quiere un libro para reír y llorar al mismo tiempo, no dude, lea de inmediato Malabarista Nervioso”.

“Irene y Pablo viven en una casa campesina en el altiplano. Pablo es mayor que su mujer, para quien la alegría es la forma más alta de la vida, así los dos encaren una pérdida terrible que acabó con Gabriel, el único hijo de Pablo. Irene convence a Pablo de viajar a la costa, a una ciudad dejada de la mano de la humanidad y adormecida en los vaivenes del extractivismo petrolero que la ha convertido en una ruina artificial. Irene sabe que el amor no puede todo, pero que hay que enterrar a los muertos. En su duelo, Pablo sucumbe a la ebriedad y su pelo blanco se ondea mecido por el viento. A Irene la sostiene la fuerza de su amor sin condiciones hacia quien ya no quiere nada. Los dos personajes recorren su extraño camino hacia una liberación del sufrimiento a través del amor y la renuncia.

Los días del abandono de Elena Ferrante, recomendado por Daniella Sánchez Russo

“La historia de cómo una mujer debe reencontrarse a sí misma después de que la separación de su marido suponga el desmoronamiento de todo su mundo.Una joya de la literatura contemporánea de la gran Elena Ferrante. «Un mediodía de abril, justo después de comer, mi marido me anunció que quería dejarme. Lo dijo mientras quitábamos la mesa...» Todo cambia en la vida de Olga cuando, después de quince años de matrimonio, Mario la abandona por una jovencita. Sola con sus dos hijos, el mundo en apariencia perfecto de la mujer se desmorona. Atrapada entre las cuatro pareces del piso que antes llamaba hogar, Olga no duerme, no come y casi no se reconoce: quien está al otro lado del espejo cuando se mira por la mañana es una mujer que ha perdido todos sus atributos y tendrá que buscar otras palabras que la definan y le permitan seguir adelante. Leyendo Los días del abandono nos convertimos en testigos de una caída libre hacia la desolación, un lugar donde ya nada tiene sentido, pero como en todos los buenos libros, también en este «thriller del alma» cabe la sorpresa, y el abandono puede abrir puertas que antes eran muros”.