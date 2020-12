¿Le gustan las biografías?, contar vidas ajenas tiene su ciencia

Moser se ha destacado por su trabajo como biógrafo de autoras como la brasileña Clarice Lispector y la estadounidense Susan Sontag , protagonista de su más reciente publicación Sontag, Her Life and Work , obra ganadora del Premio Pulitzer de biografía 2020.

Después de leer el perfil muchas personas se acercaron a ella a decirle que habían cambiado la forma de ver al deportista, “empezaron a entender que no era ese ser arrogante que todo el mundo cree que es. No le cambié la vida a nadie, pero le di a las personas la posibilidad de experimentar empatía con alguien desconocido de quien ya se han formado una idea con un montón de prejuicios”.

El cuidado del otro

Es, para Duque, un punto muy importante en la construcción de un perfil o una biografía, “con Benjamin Moser lo hablaremos, es preguntarse ¿qué crees que a la otra persona le mortificaría que se supiera? En realidad hay temas muy privados como el registro sexual del personaje al que le estás haciendo la biografía. Son cosas muy íntimas que en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver”.

Organizar el material

Escribir sobre el otro requiere un buen periodo de investigación, seguimiento y recolección de información. La profesora de la Universidad Eafit y candidata a doctora en humanidades de la misma institución, Alejandra Arcila Yepes, explica que hay “un tiempo para revisar y seleccionar, otro para ordenar o para definir una estructura narrativa y uno más para escribir. Estos tiempos se cruzan, pues, durante la escritura, por ejemplo, puede ser necesario volver a la etapa de investigación o, quizá, la selección del material puede motivar algunos avances en la escritura del texto”.

María Eugenia Osorio, profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad de Antioquia, cuenta que hay biografías con mucha investigación. “Para que sea considerado un texto con valor se requieren fuentes históricas. En algunas se entregan bibliografías y eso le da veracidad”.

Duque cuenta como ella sigue un orden a la hora de plasmar esos hechos en un texto y que nacen de esa investigación. “Mi proceso tiene mucho que ver con el hablar, a medida que lo hago mis ideas se van afinando y confío mucho en la intuición”, dice.

La escritora ecuatoriana hace una analogía con un tren, “la línea férrea es la columna vertebral y cada vagón tiene una serie de contenidos que van afianzando la idea de lo que estás contando y así voy haciendo. Y en el camino me doy cuenta de que un vagón está mal ubicado atrás, tiene que ir más adelante porque refuerza lo que estoy queriendo decir y ahí vamos armando y estructurando. La parte más compleja para mí es terminar. Me atormenta”.

Moser cuenta que en ocasiones hay tanta información que no se puede ni analizar ni digerir. “La organización que yo tengo es muy rígida e invierto mucho en ello”. Ademas considera que es muy importante tener claro que no todo cabe. “Yo tengo material para escribir veinte libros más sobre Susan Sontag”, cuenta, “y te duele, son cosas fabulosas, pero no todo cabe”.