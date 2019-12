Héctor Abad Faciolince llega a asomarse a lo que una vez fue presente

“Sí, pero lo curioso es que cuando se publican diarios, lo que se publica son los borradores, pues no me parece bien corregir demasiado los diarios. Un diario es auténtico, precisamente, por su carácter de escritura rápida, provisional, en borrador y en caliente. Y al mismo tiempo en el diario van a parar los problemas que no logramos resolver en una novela, en un cuento, o en la misma vida; el diario ayuda a resolverlos, o al menos a aclarar cuál es el problema. El diario, la escritura, ayuda a pensar, a conocerse. Yo he intentado conocerme escribiendo; y si no me he conocido, al menos me he inventado”.

“Se siente, y mucho. Creo que nunca me he sentido tan viejo como pasando en limpio estos diarios. Hay una especie de vértigo al pensar: yo era ese tipo de 27 años que no tenía hijos, que no había escrito ningún libro, que tenía un padre vivo y lleno de carcajadas, que sufría la angustia de no tener trabajo... Y más adelante: yo era ese joven que se moría de angustia, que estaba enamorado de otra que no era la madre de sus hijos, que cometía un error tras otro, que cambiaba de vida una y otra vez, como en una fuga sin fin, sin saber exactamente de qué estaba huyendo, lo que quería, lo que buscaba, lo que me faltaba o lo que me sobraba. A veces ni reconozco a ese tipo”.

Uno ve una preocupación, que está desde 1986, por las novelas que no escribe. Por ser un escritor que no escribe... Qué hay en ese miedo. Porque antes era sobre todo saber si iba a ser o no escritor, pero ahora ya lo es...

“Yo desde los 13 años sabía lo que quería ser, hacer: escribir. Mi vida eran los libros y sigue siendo los libros. Los que intento escribir y los que leo, los que corrijo, los que ordeno y acaricio en mi biblioteca, los que atesoro o los que regalo. Durante mucho tiempo, tal vez, le tuve demasiado respeto a ese oficio, a ese mundo. La literatura era como una religión para mí: el dios en que creía, con su santoral hecho de poetas, novelistas, filósofos, ensayistas... Sentía una especie de idolatría por ellos. Empecé a escribir con un respeto reverencial, con miedo, como quien se va a meter a una ducha de agua helada en tierra fría: exponiendo un dedo de la mano, un pie. Eso fueron mis primeros libros: un tanteo a ver si no me congelaba, a ver si no me quemaba. Y la literatura era mucho más que una ducha, era un río, un mar helado y furioso. Me sentía incapaz de tirarme a esa corriente del río, y mucho menos a las olas del mar. Ya no soy un creyente en la literatura como religión; creo que le he dado las dimensiones reales, las que tiene, que no aspiran a tanto. Ya no siento idolatría por los escritores, y no creo que tenga más mérito ser escritor que carpintero, enfermera o marinero”.