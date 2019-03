Cien años de soledad, del libro a la pantalla

“Creo que una obra maestra es justamente una obra de arte que ha encontrado no solo su lenguaje ideal sino su propia lengua. Y que, aunque la historia del cine está llena de buenas adaptaciones, buena parte de la gracia de los relatos de García Márquez está en su voz. Y eso se perderá inevitablemente, como ha pasado tantas veces, en la traducción.

“Creo que si hay una historia difícil de adaptar es esta. No hay un solo protagonista sino muchos personajes tomando el protagonismo en diferentes momentos. Hay gigantes, alfombras voladoras, desastres naturales, personajes que vuelan, que mueren, que nacen. Las dificultades son muchas a nivel técnico, pero creo que con la suficiente experticia y el suficiente presupuesto eso es subsanable. El problema es cómo lograr una historia interesante para el televidente cuando el protagonista no es un personaje sino un pueblo y cuando uno de los lenguajes principales no es solo la imagen sino el lenguaje”.