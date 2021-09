Cada nueva temporada iniciaba con lecturas de introducción a las sesiones, una suerte de decálogo para los recién llegados (“el artista nace, no se hace. El taller ayuda a la formación, el resto es responsabilidad individual”) que incluía algunas certezas que dan los años (“la prosa, la música y las artes visuales enseñan más acerca de la poesía que los mismos poetas”), algunas advertencias (“solo los poetas que empiezan creen que llegan sin haber partido”) y reglas (“el taller tampoco establece diferencias por género masculino o femenino. Se escribe bien o se escribe mal. No importa quién”).

Cada sábado, cuenta Javier, el poeta X-504 comparte nuevos autores, pocas veces repite. Al taller asisten personas entre los 15 y 70 años: “Nunca es tarde ni demasiado temprano para meter la pata”, escribió Jaime en la introducción de su Método, fácil y rápido para ser poeta, un libro en dos tomos de teoría literaria en el que demuestra que no hay un método, y que no es fácil ni rápido.

El escritor de Pueblo Rico, Antioquia, hace este encuentro semanal en el que no enseña qué significa poesía . “Si lo tiene que preguntar, nunca lo sabrá”, repite cada que le preguntan. Hasta marzo, cuando comenzó la pandemia, los sábados iba a la Biblioteca Pública Piloto a hacer la lectura en voz alta de su selección personal. Jaime sacaba de su maletín de agente viajero centenares de copias impresas para que cada asistente –unas 45 personas– siguiera la lectura in situ. “Es la mejor antología de poesía”, dice el escritor Javier Gil Gallego, quien ha asistido a las sesiones durante más de 20 años. En un conteo rápido cree que ha leído más de 1.000 autores.

En los tiempos presenciales Jaime saludaba de abrazo al que llegaba, costumbre que fija en su firma de autor –una figurita humana con manos enormes en señal de dar un abrazo–. “Es algo que ya no se usa y para él es importante. Cada que llega alguien él se para y lo saluda de un abrazo”, cuenta Javier, quien ha publicado tres antologías y un libro de relatos (Trece cuentos no peregrinos) como parte de estas sesiones. La mejor parte, de hecho, es la producción propia: “Si Jaime cree en alguien se va con él hasta las últimas consecuencias. Te corrige, hay discusiones, no cede nada, no vale la amistad. A mí me tocó pagar peaje duro y las zarandeadas fueron bravas”, relata el autor sobre las jornadas en casa del escritor para hacer correcciones a los textos.

En tiempos de estar en casa

En 35 años que lleva en pie este encuentro literario que siempre se ha hecho en la Biblioteca Pública Piloto y que lo auspicia desde hace dos años –el resto del tiempo lo hizo el Banco de la República– no lo ha detenido nada. Jaime por lo general rechaza invitaciones a festivales internacionales por su compromiso con las sesiones; hace hasta lo imposible para que ni una enfermedad o una incapacidad médica interrumpa el ritmo. Mientras vivía su amigo y compañero en el encuentro literario, el poeta Verano Brisas Brisas, a veces le secundaba, pero casi nunca sucedía. Tampoco lo detuvo la covid-19.

La idea de hacerlo por WhatsApp se le ocurrió a Gabriel Jaime Henao, un sobrino suyo. Al principio el autor fue escéptico. Ni siquiera sabía qué era WhatsApp (no le interesa). A regañadientes suyas, con autorización de la Biblioteca, su sobrino abrió a finales de marzo el grupo. Inició con 20 personas y, en dos meses, a través del voz a voz, ya van casi cien. Lo que más le sorprende al autor de “Los poemas de la ofensa” es la tecnología. Jaime les cuenta a sus amigos cómo crece la asistencia, les habla de lo raro del sistema, y de lo interesante que es el modelo en el que se pueden recibir comentarios desde otros países. Hacerlo es más fácil de lo que pensaba: “No tenemos ningún tipo de equipo, solo el teléfono fijo”, cuenta Jaime, uno de los iniciadores del movimiento nadaísta en los años 50.

Elige algunos poemas que se leerán en cada sesión, los imprime en Times New Roman de 16 puntos y, con ayuda de su sobrino, los graba un día antes de la sesión virtual. Jaime llama al número fijo de su sobrino con los títulos seleccionados e impresos en papel tamaño carta, listos para la lectura. Gabriel Jaime desde su casa graba con su celular lo que declama el poeta por el altavoz del teléfono. Un texto, un audio. “Es muy juicioso y exigente para hacer los registros, debe ser mínimo dos horas después de almorzar.

Además, antes de la lectura, se toma algo caliente”, cuenta su familiar y explica que con frecuencia le pide el escritor eliminar un audio y repetirlo cuando algo no le gusta, por ejemplo el tono en la declamación. Jaime es muy detallista. Sus recitales en vivo tienen una preparación previa, ensayos con ejercicios vocales, siempre comida liviana y a veces un poco de miel para aclarar la voz.