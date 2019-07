Perderse en un viaje literario, hoy en la Parada Juvenil

Dieciséis horas bajo el cielo estrellado se viven de muchas formas. En una noche, quizá una buena, el frío no cala, no incomoda, solo refresca. Esa misma noche, el calor puede venir del abrazo de un amado, de una cobija o hasta de un gato reclamando su espacio. Quizá se sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Puede salir de casa, caminar con los amigos e ir a bailar o quedarse bajo techo, justo debajo de otras estrellas, esas que se van colocando, una por una, gracias a las letras que le dan forma a un libro o las imágenes que van narrando historias en el cine. La Parada Juvenil de Lectura, que este año llega a su edición número 11, brindará escenarios en los que cualquier posibilidad podrá existir bajo el cielo de Medellín este fin de semana, de 2:00 de la tarde a 5:00 de la mañana. El gran escenario será la UVA de San Javier, en la comuna 13, y allí, entre cuentos, exploraciones, palabras y música, las estrellas (que a lo mejor no son tan fáciles de ver en la ciudad) se irán transformando en lo que cada quien desee, como una expedición propia, que en últimas es el eje de este evento. Puede parchar en la zona de camping y escuchar historias. Puede ir a debatir entre ¿Tintín o los Avengers?, ¿Moby Dick o Robinson Crusoe?, ¿rap o trova?, que son algunas de las luchas que se librarán en un ring de boxeo muy intelectual. Puede pasarse por el Laboratorio Astrolabio y aprender entre discusiones y conferencias sobre el mundo de Tolkien o el de Potter, el medio ambiente, el manga, las mujeres o la libertad de expresión. Puede sentarse a indagar cómo es que se escribe, o puede dedicarse a ver cortometrajes colombianos. También será posible, en ese mismo lugar, mecer la cabeza y dejarse llevar por el ritmo que artistas como Margarita Siempre Viva, Pacuprá o Mary Hellen irán entregando sobre el escenario. Entre ciencia, libros, música y cine podrá entretenerse toda la noche. Este es el plan, ¿en qué tipo de expedición se va a lanzar.? Estas han sido algunas de cinco invitados

Mary Hellen - artista de hip hop

“Creo que la expedición ha sido tocando y entrando en terrenos inexplorados, porque cuando yo ingresé a hacer hip hop no había muchas personas haciéndolo de manera continua”. Cuenta que fue la primera mujer en sacar un disco en el género en el país. “Sigo en mi expedición, siempre es una investigación, un disco es un momento distinto con sensaciones diferentes”. Se presentará en la Tarima Sonamos Así, a las 8:00 p.m.

Gloria Susana Esquivel - Escritora

La autora de Animales del Fin del Mundo (2017) explicó que para ella una expedición es como un viaje “en el que no hay mapa, no hay un plan y no se controla lo que va a pasar”, quizá no conoce el punto de llegada. “Se parece mucho a la escritura. Cuando escribo, lo hago teniendo algo en mente, pero es una idea que aún no está formada, que no se ha pasado a las palabras. Es en ese transformar el pensamiento en una palabra y darle una dimensión estética en donde comienzan todas las rutas de la expedición”. A las 11:00 p.m. hará parte del panel de Womansplaining junto a Carolina Sanín, la sexóloga Ana S. Giraldo y Sebastián Payán.

Juliana Restrepo - Física y escritora

“La palabra expedición me remite a la palabra viaje”. Hace poco se estuvo leyendo el libro de Andrea Wulf que habla de las expediciones de Humboldt. “Cuando leo la palabra me imagino el Chimborazo, una montaña nevada y un camino difícil”. Cree que en su ejercicio con la escritura, su expedición puede ser una distinta a la de Humboldt “porque esas tenían un propósito específico” y ella, a veces, no sabe para qué lado irá a coger su cuento. Le cuesta más identificar sus expediciones en la ciencia, porque a medida que ha estudiado más sobre sus campos del conocimiento, más se ha dado cuenta de que lo que llegan son más preguntas y no tantas respuestas, como ella antes pensaba que sería. “Es como una expedición donde uno no está teniendo más conocimiento, sino más claridad sobre el que ya tiene”. Puede escuchar a Juliana en la charla Einstein y lo inútil en el Laboratorio Astrolabio a las 6:00 p.m.

Laura Uribe - Cosplayer

Desde hace unos 10 años, Laura se dedica a interpretar personajes del anime y el manga (cómics japoneses) a través de disfraces, maquillaje y accesorios. “Hay dos expediciones simultáneas con el cosplay: la primera fue investigar historias diferentes y conocer más narrativas de oriente. Expandir el universo. La segunda es haber conocido otros países y prácticamente toda Colombia por el cosplay, compartiendo con otras personas esos personajes que ofrece el manga”. Participará en el panel Multiversos del manga para saber que hay más allá de las viñetas japonesas a las 2:00 a.m. en el Laboratorio Astrolabio.

Santiago Rivas - Periodista