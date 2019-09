‘Me cansé de ti’, el último libro de amor de Walter Riso

Ha escrito novelas, libros técnicos, ensayos, distintos temas de psicología, pero una buena parte de lo que se podría denominar la biblioteca Walter Riso está compuesta por libros que hablan sobre el amor. Ahora, el reconocido doctor en psicología ha anunciado que ‘Me canse de ti’ es el último que publica sobre este tema.

Esta última entrega sobre el amor y las relaciones de pareja de este italiano criado en Argentina y que ahora reside en España, explora los motivos del porqué, muchas personas suelen quedarse inmersos en unas relaciones tóxicas. La idea de Riso es mostrar los síntomas y las posibles soluciones, como una ayuda para salir adelante o que sea el momento de buscar ayuda profesional.

Un libro que va dirigido a cualquier persona que no es feliz en su relación de pareja y se siente aprisionada; especialmente a los enamorados que evitan, por diversas razones, hacerle frente a una experiencia afectiva tóxica y se consuelan con el auto engaño.

Amor y dignididad

Ha escrito una buena cantidad de libros sobre el amor...

Los libros sobre el amor, que es casi la mitad de todos mis libros, empezaron hace como diez años. Siendo profesor de varias universidades empezamos a investigar el tema del amor, porque veíamos que mucha gente consultaba sobre esto.

De esas investigaciones nos enfocamos en diez problemas relevantes y significativos respecto a la salud mental de la gente. En ese momento decidí investigar y profundizar sobre estos temas, además de mis horas y horas de consultas con mis pacientes, por lo que tenía todo para escribir de cada uno de esos temas un libro.

Todo tiene el objetivo de ayudar a la prevención, decirle a la gente que tenga cuidado que existen muchas cosas tóxicas, pero si usted hace esta serie de cosas no va caer.

¿Por qué ‘Me canse de ti’ es su último libro sobre este tema?

Es mi último libro sobre el amor, aunque nunca digas nunca jamás, pero tengo muchos otros temas que me interesa abordar y que necesito tiempo para desarrollarlos, como el próximo libro que sale en marzo en España y ya tengo otras ideas más de libros, para hablar de las cosas que pienso. Tengo un canal de Youtube que no suelo usar mucho y que quiero empezar a usar fuerte. Ya dije lo que tenía que decir sobre el amor.

¿Cómo es su interacción con sus lectores?

Recibo muchos comentarios de los lectores. Lo usual es que me digan: “Lo que usted dice aquí, ahí estoy pintado yo”. La idea es que la gente identifique sus problemas, que sepan que no son los únicos que pasan por ese tipo de situaciones.

Un ejemplo es ‘El trastorno de pánico’. Seguramente la gente ha ido a tres médicos, cuatro cardiólogos y no saben que lo que padece es un ‘trastorno de pánico’. La idea, es que la gente identifique los síntomas y no pierda tiempo para que pueda ir directamente a un terapeuta cognitivo conductual y pueda tomar la ayuda necesaria, porque es curable. La población necesita que se le diga eso, que se le ayude.

¿Cuáles son algunos de esos síntomas que se pueden presentar para saber si se está en una relación tóxica?

En el caso de las relaciones de pareja, donde se está sufriendo, se puede llegar a configurar un cuadro que se llama ‘dependencia emocional’, lo cual es una patología. La idea, con mis libros, es ayudarlos a salir, pero si no ocurre, busque ayuda profesional, porque las consecuencias son muy malas.

Mucha gente piensa que está muy bien, pero leen uno de estos libros y descubren que no están tan bien, que se están engañando.

¿Cuál es el camino, la búsqueda?

La búsqueda es descubrirse y volver a descubrir la pareja, verla como realmente es, saber si está con una pareja narcisista, ver que le han invertido a una pareja seis o siete años y toman la decisión de terminar.

Lo social

¿Mantenerse en una relación tóxica por presión social?

Me he encontrado casos en que esa presión social empieza por las propias mamás. Las mujeres le confiesan a sus madres que su marido las golpea, y la respuesta que reciben es: “Hija, esa es tu cruz”. Si tienes dignidad y esperanza en transformar tu vida en algo que te guste, por qué seguir invirtiendo el tiempo en ello. No sabemos perder, porque la presión social dicta que debemos perseverar, ‘morir con las botas puestas’.

En el libro también habla de las personas que suelen criticar sus relaciones, pero no hacen nada para cambiar la situación...

Existen personas que se quejan y quejan de sus parejas todo el tiempo, muchas veces quejas válidas de cosas muy serias, pero sólo se quejan, no hacen nada buscando cambiar esa realidad. En nuestra cultura, el estar casado es un valor. La gente que no está casada, está mal vista, porque se piensa que la soltería es porque no puede tener una pareja, pero en realidad, es que no le interesa, es una elección tan válida como el querer vivir en pareja.

Hemos sobrevalorado el amor tanto, como si fuera el valor más importante de todos, cuando para mí es más importante la libertad que el amor, incluso la justicia. Esa idealización errónea del amor hace que lleguemos a entablar relaciones esperando cosas que no ocurren nunca.

¿Esto es muy común?

Esto sucede mucho con las mujeres. Esta cuestión machista ha golpeado mucho a las mujeres, la que dicta que ellas se realizan como mujeres cuando conciben un hijo, pero si esto es cierto, ¿qué ocurre con las mujeres que no pueden tener hijos? O aquellas que no quieren tener hijos, entonces se les ve como una anomalía.

Me encuentro con parejas que parecen que tienen una relación donde los Derechos Humanos no existen, donde desapareció la dignidad y el auto respeto. Una persona en consulta una vez me dijo: “mi marido aún me ama, lo que ocurre es que no se ha dado cuenta’.

Hace muchos años, Bryan Adams lanzó su canción ‘(Everything I do) I do it for your’, y cuando la escuché por primera vez pensé que Bryan necesitaba ayuda profesional con urgencia, “todo lo que hago lo hago por ti”, está loco, eso es estupidez, porque amor sin dignidad no es amor. Es por eso que al amor hay que ponerle un adjetivo. El amor sano o el amor enfermo.

Cuando la gente se da cuenta de eso, que no todo es negociable en el amor, para verse dentro de la pareja como personas y no como cosas, para empezar a enamorarse de sí mismos, por lo que ya no van a negociar con cosas que no son negociables.

¿Cuál es el error más usual que cometemos con la pareja?

Uno no debe decirle a la pareja ‘Te necesito’, debe decirle ‘Te prefiero’. Te necesito implica que no puedo vivir sin ti, pero te elegí, es que soy un sujeto que desea estar contigo porque quiere. Cuando la gente lo entiende bien así, nadie te va a manipular.

Todas las parejas tienen una lucha por el poder, y no va por el lado del dinero o quién es más bonito que el otro, va por medir quién necesita menos del otro. Si tu me necesitas menos que yo a ti, yo tengo un poder. Tu eres más dependiente de mí de lo que yo soy de ti, lo cual es un poder que se puede utilizar bien o se puede abusar de él.

Habla del cansancio afectivo y la frustración productiva...

Cansancio afectivo, frustración productiva que te pueden llevar a la ira, y como los seres humanos procesamos la ira como indignación, y esta es ira ante la injusticia, no hay nada mejor que le puede pasar a una pareja, que está mal y que se indignan, porque generan una frustración que les sirve, los hace reflexionar.

Y el cansancio siempre es un aviso, pero muchas veces nos negamos a ver esos avisos cuando el cansancio es afectivo, cuando estamos en pareja y nos sentimos solos o no hay comunicación, que hace tres años no se besan. Son informaciones a las que no le hacemos caso y nos agota, nos deprime, pero nos da miedo destapar la olla.