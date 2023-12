En las tres décadas que han pasado desde su muerte, se han publicado infinidad de libros en torno a este delincuente . Algunos de esos libros han sido usados para la creación de series y películas. Este año no ha sido la excepción. Estos son los libros sobre el capo que se han publicado este año.

LA PARÁBOLA DE PABLO (Reedición)

Este libro, escrito por Alonso Salazar y publicado por primera vez en 2001, es una biografía sobre el capo, pero también una investigación social profunda sobre una ciudad y un país que permitió la aparición de un temido criminal que generó años de terror.

Este año se publicó una versión revisada que incluye un capítulo nuevo sobre las fuentes consultadas por el autor para la actualización del libro en su totalidad. Esta edición incluye también el prólogo de Andrés Parra, actor reconocido por su interpretación del capo en la serie El Patrón del Mal.

“Cuando este libro se publicó, había dificultad real para conseguir información sobre Pablo Escobar, su mundo y su gente, a pesar de lo cual el texto mantiene vigencia. Hoy, casi treinta años después de su muerte, la dificultad es exactamente la contraria: abunda información sobre Escobar. En tres décadas su vida dejó de ser secreta y está sobreexpuesta. Ahora que he querido actualizarme, he visto varias series, horas de entrevistas y he leído gran parte de los libros publicados. Además de su hijo, su esposa, sus hermanos y su amante, han escrito su historia, sicarios y socios del crimen, oficiales de la policía y hasta un general del Ejército cuestionado por permitir su fuga, se defendió en un libro que tituló Cogobierno en La Catedral”, explicó Alonso Salazar sobre las fuentes para esta edición.