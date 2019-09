¿Y qué es eso de Watchmen?

Alan Moore

escritor y guionista de cómics

Nación e Northampton, Inglaterra el 18 de noviembre de 1953, en la década de los años ochenta escribió historias tan importantes como Hellblazer, V for Vendetta, The killing joke, The swamp thing, entre muchas más. Es reconocido por ser anarquista, cree en el misticismo y odia que sus trabajos sean explotados monetariamente en otros medios como el cine.