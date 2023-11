La estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey relató cómo el libro El color púrpura la ayudó a sobrellevar el trauma de la violación que sufrió a los 14 años. Lo dijo durante la presentación en Los Ángeles de una nueva adaptación cinematográfica de la exitosa obra.

Esta vez la historia será contada en el formato de musical y es la segunda versión en pantalla grande del libro de Alice Walker, tras la película de 1985 dirigida por Steven Spielberg, en la que la superestrella de la televisión estadounidense hizo su debut cinematográfico. “El color púrpura” evoca las pruebas, el sufrimiento y, sobre todo, las agresiones sexuales que enfrentaron muchas mujeres negras en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX.

Ese libro “me fue beneficioso desde la primera vez que lo leí, porque no sabía que existían palabras para contar lo que me había sucedido”, dijo el jueves Oprah Winfrey durante una proyección en Los Ángeles. “Fui violada cuando tenía 14 años y tuve un hijo, que luego murió, y no tenía palabras para explicarlo”, explicó la presentadora, hoy considerada una de las mujeres más exitosas del mundo.

El color púrpura cuenta la historia de Celie, una joven negra de la zona rural del estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, que es violada por su padre y obligada a abandonar a dos niños. Luego, Celie se ve obligada a casarse con un marido abusivo, pero encuentra fuerza en sus interacciones con otras mujeres que enfrentan sus propios traumas.