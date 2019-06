Sangre paisa en los 25 años de Rock al Parque

Quizá la apertura hacia otros sonidos sea uno de los aspectos más destacables de Rock al Parque. Juanes, por ejemplo, hace parte, por primera vez, de esta nómina de artistas con sonidos y fusiones que ya no hacen parte del todo del rock. “Había ido un par de veces como público, pero no había podido llegar allí, porque en Ekhymosis como que no éramos lo suficientemente roqueros para estar allí y como solista menos”, contó el músico a Colprensa. Más allá de las críticas que esto suscitó en ciertos puristas del rock, muchos celebran la oportunidad de escuchar a Juanes en el escenario. “Feliz con llegar a Rock al Parque, pero no puedo cambiar mi música, lo que yo soy y llegaré con mi música, con algunas sorpresas”, dijo el paisa.

¿Cuándo se presenta? Lunes,

1 de julio

¿A qué hora? 7:05 p.m.

¿En dónde? Escenario Plaza