Los museos ya tienen su calendario

MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ

Lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Informes: 4442633

Pedro Nel Gómez, expediciones y encuentros

Hasta el 13 de junio

206 obras y fotografías de los viajes que hizo a Europa y que marcaron su producción.

Fortuna: diálogos, extracción, economía y cultura

Hasta el 30 de abril

Arte y ciencia que reflexionan sobre la minería en Colombia.

Las acuarelas de Pedro Nel Gómez

25 de mayo al 30 de septiembre

160 piezas de pequeño, mediano y gran formato.

Giuliana Scalaberni

20 de agosto al 20 de diciembre

200 obras entre óleos, acuarelas, dibujos, grabados y relieves que muestran cómo Scalaberni, la esposa del pintor, lo influenció.

MUSEO DE ANTIOQUIA

Lunes a sábados de 10:00 a.m. a 5:30 p.m. domingos y festivos de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. Informes: 2513636

Dos de Once: Dora Ramírez y Óscar Jaramillo

2 de abril al 5 de junio

Inicia con estos artistas un ciclo retrospectivo sobre los Once Antioqueños, generación de creadores de los 70.

Reflexiones sobre los Encuentros MDE

22 de julio al 11 de octubre

La muestra incluye la presentación de un archivo vivo y un foro de discusión con invitados locales y externos.

Arte africano y colombiano contemporáneo

11 de noviembre al 31 de enero de 2021

El Museo conectará las residencias artísticas de cuatro artistas y arquitectos: dos africanos y dos colombianos.

PARQUE EXPLORA

Martes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; jueves de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Informes: 4442622

Microvida

17 de enero al 30 de agosto

Exposición sobre el universo fascinante e invisible de los microbios, arquitectos de la naturaleza.

La vida en una gota de agua

3 de febrero al 17 de junio

Belleza y biología del mundo microbiano.

Territorio fósil

Noviembre de 2020

Exposición centrada en uno de los lugares más fosilíferos de Colombia y Suramérica, el Desierto de la Tatacoa.

MUSEO EL CASTILLO

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; sábados, domingos y festivos: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Informes: 2660900

Joyas de la industria textil. Máquinas de coser antiguas

20 de febrero al 23 de marzo

Muestra inspirada en el legado de la familia Echavarría, fundadora de El Castillo y Coltejer.

Wunderkammer 2020

2 de abril al 3 de mayo

Arquitectos y artistas reconocidos y emergentes vinculados a través de temas contemporáneos.

Museo de la Publicidad

7 al 25 de mayo

Tercer año de la muestra de referentes publicitarios en la historia de Colombia.

Arbora. Maestro Luis Fernando Uribe

14 de mayo al 15 de junio

Serie de grabados y esculturas talladas y pintadas que se inspiran en fragmentos de árboles y troncos.

Ausencias. Jesús María Aristizábal

18 de junio al 5 de julio

Además de la muestra, se conmemoran 500 años de la muerte del pintor italiano Rafael Sanzio y 250 años del nacimiento del músico Ludwig van Beethoven.

Salón de las Artes Decorativas

16 de julio al 17 de agosto

Espacio para el emprendimiento y el talento local.

Salón del bordado y el tejido

8 de octubre

Está dedicado a conservar estas tradiciones milenarias.

Exposición de pesebres

26 de noviembre al 25 de enero de 2021

Exhibición de tradiciones populares a través de la creación de pesebres.

MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Fortuna: diálogos, extracción, economía y cultura

Termina el 30 de abril

Exposición conjunta con el Muua sobre la minería en Colombia a través de las artes plásticas.

Arte cubano contemporáneo

23 mayo al 5 de septiembre

Selección de 50 artistas formados en Cuba a partir de mediados de la década de los setenta.

45 Salón Nacional de Artes y 52 Premios Nacionales de Cultura

3 de octubre al 15 de febrero

Salón inspirado en el legado del expedicionario e investigador José Celestino Mutis y sus logros en ecología, sostenibilidad y biodiversidad.

MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN

CICLO EXPOSITIVO

11 de marzo al 7 de junio

Libia Posada. Definición del horizonte

Recorrido por los veinte años de carrera de esta médica y artista antioqueña.

David Escobar Parra. Tiempo de perros mudos

Inspirado en la Sierra Madre de Oaxaca y el Valle de Aburrá, el artista rescata el valor del silbido como tecnología de comunicación y de resistencia.

José Santamaría. Bardo

Una instalación sonora multicanal, compuesta con sonidos procesados de ríos de Antioquia.

Regrabado. Transiciones del arte en la Colección

1 de abril

Prácticas artísticas contemporáneas en Colombia derivadas del fin de la Guerra Fría, el neoliberalismo y lo digital.