“Sí, son accidentes deseados, pero no con los que se vive en relación de dependencia. Creo que lo esencial es la escritura. El otro paso después de la escritura sería la posibilidad de la publicación. A veces los concursos y los premios dan también esa posibilidad, pero a veces no. El tercero ya es la repercusión en el público. A veces los concursos lo que permiten es cuando vos tenés ya una obra elaborada, pero tienes la tendencia a quedarse puliendo el trabajo, salir de ese libro y seguir con otra obra. Los concursos dan la ilusión de ser reconocido, pero eso es ilusorio, lo repito”.

“Yo no lo he pensado, digamos, en esos términos, ¿cierto? Yo creo que uno simplemente va escribiendo, va haciendo su obra, sin saber qué repercusión pueda tener. Esto es un asunto más de suerte. A veces se tiene suerte. A veces un libro se conoce y recibe reconocimientos, pero también puede pasar que eso no suceda. Lo esencial, lo fundamental es escribir. Creo que ese siempre ha sido el propósito, el objetivo y la necesidad. Y luego, obviamente, bienvenidos los premios, qué bueno que lleguen los reconocimientos. En muchas ocasiones esos reconocimientos traen un estipendio económico que te permite vivir y dedicarte con mayor tranquilidad al trabajo de tu obra”.

Luis Miguel Rivas nació en Cartago, Valle, pero su carrera literaria la ha realizado en Medellín y en Buenos Aires. El Fondo Editorial Eafit ha publicado Los amigos míos se viven muriendo y Tareas no hechas. Con Planeta ha publicado Era más grande el muerto, Más tareas no hechas y Malabarista nervioso. El aprecio de los lectores y los laureles que han recibido sus libros lo convierten en uno de los escritores colombianos con mayor proyección internacional.

Luis Miguel, hablemos de otro prejuicio editorial: el que dice que a los libros de cuentos no les va muy bien comercialmente...

“Generalmente, se ha tenido la idea de que las editoriales, sobre todo las editoriales grandes, no conciben los libros de cuentos como un producto vendible. Antes incluso estaba la idea de que si no escribías una novela no eras escritor. En los últimos años, ese concepto ha cambiado un poco, no del todo, pero de todas maneras se ha abierto mucho más el panorama. Las editoriales independientes están publicando muchos libros de cuentos, hay muy buenos escritores nuevos que son cuentistas fundamentalmente. Y las grandes editoriales también han empezado a descubrir de que lo que existe es la literatura.

En mi caso, yo antes de publicar o de escribir una novela me concebía sobre todo como cuentista. Y tuve dificultad de conseguir la publicación. Mis primeros libros los edité con el Fondo Editorial de Eafit, que es una editorial pequeña sin mucha repercusión mediática. Y luego, en algún momento, algunas editoriales grandes me buscaron, pero como no tenía novela, me dijeron: “nos gusta mucho como escribís, pero cuando tengas una novela nos vemos”. Eso pasó hasta que llegó un editor hace años a la editorial Planeta, que vino con otro criterio y me volvió a llamar. “¿Tenés algo?”, me preguntó. Y yo ya estaba tan desanimado que le dije “no, solo tengo cuentos”. Entonces él me dijo: “a mí me contrataron para publicar literatura, no para discriminar géneros”. Le envié una colección de cuentos y él se arriesgó a publicarla”.