Cinco escritores de la Fiesta hablan sobre escribir el último párrafo

Mónica Drouilly

Escritora y editora (Venezuela)

¿Qué debe tener un buen final?

“Para mí, debe iluminar el texto de vuelta, resignificar lo que leímos antes haciendo que las imágenes a las que ya habíamos accedido tomen otro peso”.



Un final que no se olvida...

“El final de Emma Zunz de Jorge Luis Borges me resulta. Es un final que habla de la ficción, la verdad y su oposición a la verosimilitud. Para mí, ilumina no solo al cuento, también todas las narraciones, sean o no de ficción”.