Estos pianos están marcados con un sello dorado que dice “Artistas y Luthiers Martín Vieco since 1882”. El “Artistas” es por todos los artistas que han salido de esta familia desde 1882: pintores, escultores, músicos. Y el “Luthiers” porque dentro de las distintas generaciones han habido personas dedicadas al mantenimiento y construcción de pianos, siendo el maestro Gabriel Vieco el más sobresaliente: en 1942 le hizo el mantenimiento al órgano del Vaticano.

Jorge Alberto Marín también hace parte de los que se fueron por el lado de restaurar y afinar pianos. En los últimos 35 años ha afinado alrededor de 16.000 e importado más de 1.200. En la actualidad es el director de la Fundación Marín Vieco.

“Estos pianos son para clientes que quieran un piano sofisticado por un precio asequible, un piano que pueda estar en la sala de un melómano que está tomando clases de piano y sienta orgullo de un apellido colombiano con muy buena fama”, dice.

En el país han habido pianos representados de forma exclusiva por concesionarios. Un caso es el del técnico de pianos Gabriel Vieco que trajo pianos alemanes contramarcados con la frase “distribución exclusiva por Gabriel Vieco para Antioquia” y conservaban la marca original del fabricante. Sin embargo, en este nuevo proyecto liderado por Jorge Alberto los pianos son maquilados y contramarcados con el “Marín Vieco” y sin el nombre del fabricante. Además, la identidad de la empresa que los hace se mantendrá de forma reservada.

Estos instrumentos no son fabricados en Colombia porque en el país no se cuenta con la tecnología para hacerlos. En este caso, serán importados desde el continente asiático. Después de ponerse de acuerdo con el cliente (tamaño, color, precio), serán entregados en un plazo de 120 días, aproximadamente. Por ahora no tienen inventario ni catálogo: los pedidos son por encargo.

El primero que llegó con la marca Marín Vieco, el que está en Salsipuedes, ya lo vendieron: la dueña es una clienta de Bucaramanga. Por lo menos diez pianistas sobresalientes de la ciudad lo probaron y, de manera unánime, destacaron sus características frente a las marcas comerciales.