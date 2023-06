No obstante, los resultados del estudio demuestran que en las razas Golden Retriever y Bulldog, la sintomatología es mayor, mientras que en los felinos “los problemas de piel tienen una menor incidencia, debido a que ellos mismos se acicalan permanentemente, lo cual ayuda a disminuir este tipo de enfermedades”.

Decidir adoptar a un animal de compañía implica no solo proveerle un buen alimento, incitarlo a hacer ejercicio físico y estar pendiente de su carnet de vacunación y de desparasitación, también implica monitorearlo constantemente para constatar que su estado de salud sea el adecuado.

Por el otro, la misma investigación estableció que la dermatitis atópica, la alérgica a pulgas y la alérgica de origen nutricional, son las enfermedades de piel más comunes en perros y gatos, o sea, sus causas apuntan a la carencia de ácidos grasos y vitaminas del complejo B, o a la disminución en el ofrecimiento de proteínas o de mala calidad; y sus consecuencias, a la calvicie.

“La piel es la primera interacción entre el ser vivo y el medio ambiente y tiene un papel fundamental en la salud de las mascotas. Su constitución y características dependen de factores como la alimentación y la genética, pero son severamente afectadas por otras situaciones, entre ellas, la higiene de perros y gatos, un hábito frecuente e imprescindible”, explica Adriana Pedraza, Coordinadora de Mercadeo Mascotas de Ourofino Salud Animal.

¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de alergias en los animales de compañía?

1. Mantenga a su animal de compañía y los sitios en que habita lo más aseados posible.

2. Proporciónele un tratamiento antiparasitario adecuado.

3. “Aliméntelo con alimentos de alta calidad y con diferentes fuentes protéicas”, recomiendan en el blog especializado Zooplus Magazine.

4. En caso de ver que su piel presenta síntomas extraños no lo diagnostique, no lo medique y no intente aliviarlo con remedios caseros, visite a su veterinario de confianza de inmediato.

Los especialistas reiteran que el éxito de los tratamientos también dependerá de que usted siga las indicaciones cuidadosamente.