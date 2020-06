Milo es un Jack Russell Terrier que no ve la hora de que le sirvan la comida. Cuando llega el momento se para en la cocina y emite un gemido. Mientras sus cuidadores desempacan su porción se para en las dos patas traseras y menea la cola. No deja ni el pegao. Kiara es otra Jack Russell que por el contrario no está comiendo mucho. Una patología renal la tiene con bajo apetito. Siempre deja algo en su tazón.

Lo primero que indica la doctora Laura Herreño, veterinaria del Programa Ciencia de Gabrica,...