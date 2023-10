Por ejemplo, las razas gigantes, como la del gran danés, comienzan a evidenciar signos de senectud a los cinco años. En cambio, las razas de perros pequeños tardan mucho más tiempo en mostrar esos mismos signos, lo cual no incluye a los perros enanos, ya que no son pequeños por raza, sino por problemas endocrinos o por mutaciones genéticas, por lo que tienen mayores problemas asociados a su salud y a su calidad de vida.

Algunos de esos signos son, tal y como le sucede a los humanos, la aparición de canas, sobre todo en orejas y hocico —señaló la médica veterinaria y zootecnista Estefany Bejarano Ochoa—. La pérdida o disminución de la sensibilidad de los sentidos , sobre todo, de la audición y la visión. La lentitud en sus movimientos porque se vuelven más perezosos o empiezan a tener problemas en las articulaciones o a nivel muscular . La aparición de episodios de agresividad que antes no sucedían. La disminución de la calidad de su dentadura .

Consejos para ayudarle a su mascota a disfrutar de su vejez

Karen Shaw Becker, médica veterinaria estadounidense y coautora, al lado de Rodney Habib, del best seller The Forever Dog, dice en su blog Mascotas saludables que “mientras que su gato o su perro vaya al veterinario por lo menos dos veces al año para revisión y entre las visitas usted esté pendiente de cualquier cambio significativo o repentino en su comportamiento o en su salud, no hay razón para alarmarse”, y recomienda cinco acciones con las que usted podrá hacerle la vida más feliz a su peludo:

1. Cambie la dieta de su perro o de su gato con alimentos funcionales como complemento para prevenir y manejar enfermedades asociadas al envejecimiento.

2. Mantenga el cuerpo y la mente de su animal de compañía activa con ejercicios regulares, de acuerdo con su edad, para estimular su condición física y su capacidad mental.

3. Proporciónele, con la guía de su médico veterinario, suplementos vitamínicos para detener el deterioro mental y para mejorar su movilidad.

4. Dedique tiempo cada día para interactuar, jugar y acariciarlo.

5. Haga todo lo posible para mantener a su gato o a su perro cómodo, seguro y relajado, manteniendo una rutina diaria consistente y proporcionándole un refugio tranquilo y acogedor.