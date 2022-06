Razas que sí y que no necesitan abrigo

La doctora Acevedo explica que las razas que son nórdicas, como los alaska malamute, chau chau, akita o los husky siberianos, genéticamente desarrollan dos capas de pelo que les ayudan protegerse del frio, “no necesitan nunca abrigarse y a estas razas tampoco se deben motilar corto”. El doctor Cardona añade que sí hay que tener cuidado en el frío con las razas pequeñas y miniaturas de pelo corto, como los chihuahua o pinscher, “ellos al ser más pequeños pierden calor fácilmente. Así como los cachorros de menos de un mes que nos son buenos regulando su temperatura, a estos animales y con temperaturas por debajo de 10°C hay que protegerlos. En cuanto a los gatos, Acevedo añade que generalmente no sufren de frío, por lo que no deben abrigarse, “quizá solo el gato esfinge, que no tiene pelo”.