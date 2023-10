El caso de Zeus es aterrador. Su muerte fue tan violenta que algunos de los machetazos que le propinaron le quedaron marcados en el cráneo. Como si la muerte no fuera suficiente, su agresor se excedió en la crueldad para causar el máximo sufrimiento.

“Llegó a la vivienda y eso parecía Martes 13 (película de terror), había sangre por todos lados aunque ya estaban lavando la parte de afuera. Ingreso con la autorización de los moradores y veo que hay sangre y más sangre, pero no encuentro al canino”, dice el Intendente Jefe Diego Marin, del grupo de protección ambiental y ecológica de la Policía, que atendió el caso.

Cuando la central le informó por radio que un perro de raza pitbull había agredido a alguien en el barrio Las Margaritas, en Robledo, el intendente Marín estaba en Belén atendiendo otro caso ambiental. Salió de inmediato, intentando llegar lo más rápido que podía, pero ya era demasiado tarde.

“Empiezo a indagar por el canino y alguien me dice que le habían causado la muerte y lo habían ido a enterrar. Nos dan la descripción de la persona que lo hizo, que era de esa misma vivienda, y cuando ya me iba a retirar del lugar de los hechos, aparece esta persona en una motocicleta, yo lo abordo, le pregunto que había hecho con el cuerpo y me dice que lo habían arrojado a una fuente hídrica, a una quebrada acerca”, recuerda el intendente.

El hombre llevó a la policía a la quebrada donde había dejado el cuerpo. Después de buscar un rato lo encontraron, lo sacaron del agua y lo metieron a un guacal para trasladarlo a la Unidad Forense de Uniremington. “Era una escena muy triste, muy macabra por decirlo así, de ver cómo le habían causado la muerte al animal”, dice el intendente. No pasó mucho tiempo para que en redes sociales se viralizara el vídeo del ataque a Zeus. Ahí se pudo ver que el hombre que llevó al intendente Marín a buscar el cuerpo del perro era el mismo que lo había matado y como lo había hecho —amarrándolo del cuello a una reja y dándole golpes con un machete como intentando decapitarlo—.