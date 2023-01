También, desde hace tres años, hace una edición especial del balón del Super Bowl. Cuando Shakira se presentó en este importante evento en 2020 fue el encargado de decorar el micrófono de la barranquillera. Benítez, además, hizo los trofeos de los ganadores de los programas La Voz Colombia y España, y MasterChef República Dominicana.

Para crear los cuadros, explicó, primero hacen un diseño digital que les permite dimensionar los tamaños y colores. Si es un retrato, por ejemplo, calcular el tema de las sombras que se generan en la cara y las diferentes tonalidades de maquillaje para que sea lo más real posible.

Darle vida a uno de estos proyectos puede tardar tres meses, aproximadamente. Es un trabajo manual: piedrita por piedrita. “Me volví el cirujano de los cristales porque hay famosos que me mandan la foto pero me dicen que le arregle la nariz o le quite la arruga y eso lo puedo lograr digitalmente”, dijo Benítez.