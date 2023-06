A la presentación del mural asistió La Dany. Llegó en un taxi con varias bolsas llenas de peluches y ropa, con tacones rojos que le prestó una amiga, falda larga de pliegues con los colores de la bandera de Colombia, el cabello rubio y los pómulos colorados por el exceso de rubor.

“Me emociona mucho que me hagan este reconocimiento, porque últimamente he pasado por muchas dificultades, muy duro. Me parece que quedó muy lindo, tal cual como soy yo, como a veces quedo en las fotos con la mano arriba y mis muñecos. Salgo con esta falda que ya pasó a la historia”, dice La Dany, mientras clava su mirada en la obra.