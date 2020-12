Con arte urbano, la avenida Guayabal cambia de cara

¿Considera que esa conversación entre la música y la biodiversidad ha dado resultados?

“En este proyecto, sobre todo, estamos logrando impactar a muchas personas de ámbitos que tal vez no están interesados o por lo menos no tienen acceso a esta información o a estos temas. El momento tan sensible ayudó mucho, pero, por ejemplo, que con el álbum de música electrónica, los sonidos de la naturaleza, el mensaje y toda la narrativa pueda llegar a pistas de baile en Europa (porque es un álbum de DJs europeos sobre todo), va a permitir que se hable de ese tema y se genere esa reflexión”.