Alejandro Santamaria, la nueva voz pop de Colombia

En medio del trabajo conoció a Fonseca, de quien señala “ha sido un gran padrino porque cuando nos contactamos, hace un año, le conté que me quería lanzar por el pop y que tenía ya un sencillo. Y cuando salió Qué tal me enteré, por mi equipo, que estaba interesado en invitarme a abrir su gira en Colombia incluyendo Medellín (hoy en el Centro de espectáculos La Macarena). Ya te imaginarás mi felicidad”.

Alejandro es muy disciplinado y una de sus obsesiones es que la banda y él estén lo suficientemente acoplados para poder disfrutar de la experiencia de cantar en vivo.

“Interpretar en un espacio tan grande como La Macarena es una experiencia nueva para mí, no sé cómo va a ser. Estoy ensayando bastante con la banda, pienso que todo parte de la práctica y nunca dejo de hacerlo, que la guitarra, que la técnica vocal, buscando que suene bien, que todos estemos en sintonía”.

Para el concierto cantará las canciones que harán parte de su EP (Extended Play, por sus siglas en inglés y se usa para nombrar un trabajo que no es un álbum completo ni una sola canción).

Tendrá seis melodías entre las que se incluyen Qué tal, el primer lanzamiento. Su línea es el pop y quiere mantenerse así por mucho tiempo. “Es mi esencia pero nunca descartaría una colaboración con un artista urbano como lo hace Reik, lo interesante y que he aprendido de ellos es que no dejan de ser Reik, conservan su línea, le suman su parte a otro género. Eso me gustaría hacer porque lo mío es el pop y me voy a enfocar en ello”.

Esta noche será su prueba de fuego ante el público de la ciudad que vio nacer a su abuela. El Santamaría se volverá a escuchar, esta vez no en un reinado, sí en una tarima.