Altavoz, un escenario para los sonidos de Medellín

De todos esos artistas, solo quedaron 28 que son los que harán sonar su música en el Estadio Cincuentenario este fin de semana. Entre ellos están Johnnie All Stars, Asuntos Pendientes, School Mc, Braile y Margarita Siempre Viva. Todos los artistas que ganan la convocatoria reciben una misma remuneración, de acuerdo al escenario al que son programados.

“Altavoz es retador porque te toca hacer muchas cosas en caliente”, recuerda la cantante. No hubo prueba de sonido cuando participó en los conciertos en vivo de Ciudad Altavoz, porque solo había 10 minutos entre una banda y otra.

Le preguntan mucho, ¿por qué hasta ahora decidió probar suerte en Altavoz? Porque al principio ella no creía tener cabida en ese festival. “Pensé que era muy rudo”, confiesa.

Con la de este fin de semana, ya se cumplirán 16 ediciones del Altavoz y aunque siempre ha buscado traer artistas internacionales como Papa Roach, en 2018; Deicide, en 2016, o The Adicts, en dos oportunidades, la participación de músicos locales es una de sus máximas y es, en gran parte, la razón de su existencia.

Leyendas, inner Circle

Los estadounidenses estarán participando por primera vez en Altavoz. Cyco Miko, vocalista del grupo, ha estado en el grupo desde que empezó. Presentarán su más reciente álbum: ‘Still Cyco Punk After All These Years y con él cerrarán el festival el 11 de noviembre a las 9:20 p.m. en el escenario principal.