Vuelve a las tablas con más canciones

Cepeda era el pianista y Juan Gabriel Turbay, el cantante de Poligamia. Todos los integrantes del grupo, estudiantes de colegio, habían ahorrado para grabar Desvanecer . “El día llegó y Juan amaneció con gripa, no se podía cambiar la fecha ni la hora. Como último recurso me tocó a mi poner la voz y a partir de ese día me convertí en el cantante oficial”, contó Cepeda.

“Aún muero del miedo, no es lo que hago todos los días y me toca pararme al lado de grandes personajes como John Alex Toro y Yuri Vargas, que son muy amorosos conmigo y me acompañan. Es todo un reto, ellos me llevan, me conducen, me dan muy buenos consejos, me siento muy seguro parado al lado de ellos, pero muero del susto”.

¿Cuáles temas van a hacer parte del repertorio

de este año?

“Van a conocer la historia detrás de Se morir y de canciones más recientes como Te voy amar y Magia, y una divina que es El carpintero, que es con la que abro, que le da la entrada a toda esta historia, hay muchas canciones que se nos habían quedado”.