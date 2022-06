Arelys Henao

¿Qué la sedujo de esta invitación de Juan Fernando Velasco?

“Me sedujo la canción, la trayectoria de Juan Fernando y su voz, que es una de las más lindas de Latinoamérica. Cuando me hicieron la propuesta me enviaron otra canción con la que no me conecté, pero cuando me mandaron Dicen me llegó al corazón, es un tema que todos hemos cantado, que es una reflexión para desahogar el alma”.

¿Cantaría un tema de otro género musical?

“En la música nada está escrito, creo que hay que abrir la mente, pero siempre respetando, en mi caso, las raíces de la música popular, ese sentimiento, esos violines y trompetas. No me veo grabando un reguetón, pero sí una colaboración con un reguetonero importante, siempre desde mi esencia”.

¿Qué sigue en su carrera tras este tema con Juan Fernando?

“Muchos eventos juntos por el país, yo comienzo la otra semana grabaciones en La Voz Colombia como coach, no pude aceptar la invitación de ser jurado, porque ya tenía muchos compromisos con antelación. También estaré con otro proyecto que les va a encantar y espero tener acá en Medellín en septiembre o febrero, además muchos conciertos”.