El artista necesita crearse una identidad y usted tiene varias. En su caso, ¿cuál fue el proceso?

“En mi caso yo empecé solo rapeando y era el encargado, cada vez que íbamos a un estudio, de decirles a los productores cómo llevar las ideas a la música. Eso ocurrió cuando empezó Alcolirykoz. Ya estaba haciendo una labor de productor, de recolectar samples y música vieja para llevarla a los estudios de los parceros y decirles queremos esto, queremos que el beat sea así y tal. Y me empeliculé en que yo ya quería producir para que la música sí quedará como las ideas que tenía. Entonces me metí en la película de aprender a hacer beats. Y en el camino decidí que ese personaje se lo tenía que ganar desde cero y no tener un nombre de cuenta de Gambeta en el rap. El Arkeólogo debería ser un personaje creado desde cero, digámoslo así, para que la gente lo valorara por lo que es y no por nada más.

Esto lo había aprendido de productores de Nueva York y gente a la que seguía: creaban alter egos y me gustaba eso. Cuando lo apliqué funcionó porque había gente hablando de El Arkeólogo sin saber que era el mismo Gambeta”.

¿Cómo se nutre Gambeta de El Arkeólogo y El Arkeólogo de Gambeta?

“Para mí ha sido muy brutal y bonito porque yo siento que ninguno se come al otro. Los dos van creciendo y la gente ya los entiende así. Al principio la gente creía que era un secreto. En realidad era separar las dos profesiones y las dos maneras de crear. Para mí ha sido muy bonito, porque yo sí creo que con el tiempo aprendo de los dos. Y he aprendido a pensar en los dos como si fueran de verdad cosas separadas. En un punto se juntan porque yo cuando estoy haciendo beats a veces me toca parar a escribir, no aguanto, entonces ahí están los dos operando”.