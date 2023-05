El viajante Fonseca hizo escala en Medellín

Fonseca canta en Medellín como si estuviera en casa porque en esta ciudad tiene grandes amigos y porque el público nunca le falla, siempre llena. “Tengo un amigo que es como un hermano que me ha regalado la música. Me ha inspirado desde siempre y aunque hoy no está acá no me puedo ir sin saludar a ese amigo que quiero mucho, mi compadre Juanes y no me voy a ir de Medellín sin que cantemos una canción de Juanes”, preludio de Me enamora.

Desapareció del escenario para mezclarse entre el público y demostrar que si hay algo que caracteriza a su carrera artística es la versatilidad. Acompañado de mariachis cantó Prometo, Se me olvidó otra vez, de Juan Gabriel y Si nos dejan, de Luis Miguel.

Mientras recorría la gradería se fundió en largos abrazos con algunos asistentes, se tomó un par de aguardientes y besó el vientre de una seguidora embarazada.

Regresó al escenario con ruana. El público empezaba a reclamarle algunos éxitos, les regaló Fantasía, armó una parranda vallenata con Mercedes, de El doble Poder y Simulación, de Diomedes Díaz. Entre canción y canción un poquito de té, para la voz, agua, para la hidratación, y un trago de aguardiente o ron.

Aparecieron los éxitos que le reclamaban: Gratitud, Simples corazones, Por pura curiosidad, Cartagena, Volvámonos a enamorar, Arroyito y Hace tiempo.

Llevaba casi tres horas de canto, baile, y saltos de un lado al otro del escenario. No estaba cansado, no se le notaba, pero el show debía terminar.